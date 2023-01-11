مصرع طفل إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالنوبارية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمركز غرب النوبارية التابع لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "يوسف .ش .ع" 14 عاما إثر وقوع حادث انقلاب متوسيكل باحدى الطرق بدائرة مركز النوبارية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

ويذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا وقوع عدة حوادث سير، منها مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز النوبارية بالبحيرة.