محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية بالعام المالى الجديد

دمياط - هيثم مراد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها و عرض موقف الاعتمادات والمصروفات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال. كما استعرضت محافظ دمياط، آخر المستجدات ببنود الخطة الاستثمارية، كما ناقشت أيضًا آلية تخطى جميع المعوقات التى قد تبطىء معدلات التنفيذ والملامح الرئيسية لخطة العام المالى القادم وذلك لاستكمال عدد من المشروعات الجارى تنفيذها و ادراج عدد آخر من المشروعات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة، لافتة إلي أنه تلك المشروعات تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي ابرزها رفع كفاءة شبكات الطرق بمناطق مختلفة.

ووجهت محافظ دمياط تعليمات مشددة، بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة، موضحة أن المحافظة تشهد خلال هذه الأثناء حزمة من المشروعات التي تسهم في تطوير الخدمات بشكل عام.

واكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن مشروعات الخطة الاستثمارية تأتي بالتزامن مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي انطلقت بالمحافظة خلال الفترة الماضية، موضحة أن محافظة دمياط تشهد طفرة كبيرة في مجال الخدمات على كافة الأصعدة بفضل تلك المشروعات.

وطالبت محافظ دمياط خلال الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ تلك المشروعات بشكل دوري مستمر، وإعداد تقارير حول كل مشروع تم ادراجه بالخطة الاستثمارية الجارية للوقوف على معدلات تنفيذها والموقف الفعلي لها.