وكيل صحة دمياط يتفقد بنك الدم الإقليمى فى المحافظة.. صور

دمياط - هيثم مراد

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بجولة تفقدية استهدفت عددا من مستشفيات المحافظة، وكذلك بنك الدم الإقليمى، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة

كنا استهدفت الجولة أيضا، متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، والمعمل والاقسام الداخلية، فضلا عن متابعة تطبيق نظم واشتراطات الحماية المدنية.

ومن جانبه وجه وكيل صحة دمياط، فرق خدمة المواطنين بالمتابعة الدورية على جميع أقسام المستشفى وحسن معاملة المرضى وذويهم، مؤكدا على ضرورة متابعة توافر المخزون الإستراتيجى بالمخزن الإقليمى من المستلزمات الطبية، وتوزيعها بناء على الخطة الموضوعة على منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالمحافظة وفقًا للإحتياج ومؤشرات الأداء.

وتضمنت جولة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، المرور على مستشفيات العام والصدر لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بعدد كافى بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومتابعة أعمال الجودة وتوحيد نموذج الملف الطبى لجميع المستشفيات.

واصدر وكيل صحة دمياط تعليمات مشددة لمديرى المستشفيات بمتابعة مخزون الأدوية، بصورة دورية وكذلك توفير المستلزمات الطبية بالمخازن بصفة مستمرة، موجها فرق خدمة المواطنين بالمتابعة اليومية على جميع أقسام المستشفى والفحص الدورى لصندوق الشكاوى لرصد أى مشاكل أو شكاوى وسرعة حلها.

ومن جانبه أشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى أن المديرية تسعى إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك حزمة من الإجراءات التى تم اتباعها ساهمت بشكل كبير فى تطوير كافة خدمات القطاع، موضحا أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" كانت عاملا رئيسيا فى توصيل الخدمات الطبية لكافة مناطق المحافظة، لاسيما المناطق الأكثر احتياجا والمناطق النائية، لافتا إلى أن قوافل المبادرة وكذلك مشروعاتها كان لها الفضل فى تطوير خدمات قطاع الصحة بالكامل داخل المحافظة.























