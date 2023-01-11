محافظ دمياط تفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة كفر سعد

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، معرض السلع الأساسية" أهلاً رمضان " المُقام أمام مبنى الوحدة المحلية بمدينة كفر سعد بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية و مديرية التموين وعدد من تجار كفر سعد، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلى الغرفة التجارية.

فيما وقد تفقدت المحافظ المعرض الذى جاء على مساحة 200 متر، وتضمن جميع السلع الأساسية واللحوم و الفواكه والخضروات و المنظفات، حيث حرصت على التواصل مع العارضين للإطلاع على ما يقدمونه من تخفيضات على السلع داخل المعرض وأيضًا الاطمئنان على توافر جميع احتياجات المواطنين .

وفى هذا السياق، أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حرصت المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم، مشيرة الى أنه يجرى تنفيذ معارض بمدن المحافظة للتيسير على المواطنين بكافة المناطق.

كما وجهت محافظ دمياط الشكر إلى الجهات والتجار المشاركين بتلك المبادرات، لافتة إلى أنها تأتى بالتوازى مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة او احتكار السلع.

من ناحية أخري، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و أ،رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة، حيث شهد الاجتماع استعراض لنسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها و عرض موقف الاعتمادات والمصروفات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال ، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة و ناقشت أيضًا آلية تخطى جميع المعوقات التى قد تبطىء معدلات التنفيذ والملامح الرئيسية لخطة العام المالى القادم وذلك لاستكمال عدد من المشروعات الجارى تنفيذها و ادراج عدد آخر من المشروعات.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة ، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها و الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.



جانب من الافتتاح



جانب من الافتتاح