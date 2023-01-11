محافظ المنوفية يتفقد معرض "أهلا رمضان" بشبين الكوم ويكلف التموين بالمرور اليومى

المنوفية - فريق المحافظات

وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، إنذار شديد اللهجة للعارضين والتجار بمعرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية والمقام بشارع صبرى أبو علم بحى غرب شبين الكوم، قائلا: أنه في حالة عدم الإلتزام بتقديم أسعار مخفضة لن يتم السماح بالمشاركة بالمعارض والاستبدال بتجار آخرين وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ولن أسمح باستغلال المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده لمنتجات المعرض ومراجعته لأسعار العارضين لاحظ ارتفاع أسعار بعض السلع مقارنة بمثيلاتها بالأسواق وعدم التزام التجار بتقديم أسعار مخفضة ، وعلى الفور استدعى المحافظ وكيل وزارة التموين وكلفه بالمتابعة اليومية والدورية على كافة المنافذ وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة لمراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار، وأشار المحافظ إلى أنه قد تم تقديم كافة التسهيلات أمام العارضين والتجار لبيع منتجاتهم وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية ، رافقه خلال الجولة نائبه محمد موسى.

وفى ذات السياق، تفقد محافظ المنوفية معرض جمعية الهلال الأحمر لبيع السلع الغذائية وذلك في بادرة هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، حيث أشار محمد موسى رئيس مجلس جمعية الهلال الأحمر بأن الجمعية قد شاركت بـ 8 معارض بمراكز شبين الكوم وبركة السبع وتلا والسادات، لافتا إلى وجود جناح خاص بالمنافذ لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين، وأشاد المحافظ بجهود جمعية الهلال الأحمر ودورها الفعال في خدمة المجتمع وتنميته.

وأكد محافظ المنوفية على أنه تم إقامة 84 معرضا وشادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وتوفير 13 سيارة متنقلة موزعة بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات الداخلية لتوريد 1165 طن من الأرز لبيعهم بأسعار مخفضة بكافة الشوادر وجارى توريد 1908 طن أرز شعير سيتم ضخهم أمام المواطنين عقب الإنتهاء من تبييضهم، مشيراً إلى التواصل الدائم المواطنين من السلع بصفة مستمرة ، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة مع الجمعيات الأهلية لتقديم كراتين وشنط مواد غذائية بالمجان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعى.

هذا وأكد محافظ المنوفية على إستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين ، مشيراً إلى أنه خلال النصف الأول من يناير الجارى تم تحرير 1777 محضر تمويني خلال حملات مكبرة بنطاق المحافظة.