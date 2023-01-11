محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات بشبين الكوم للاطمئنان على انتظامها

وتابع محافظ المنوفية لجان امتحانات مدرسة السلام الابتدائية بحى غرب شبين الكوم ، واطمئن المحافظ على إنتظام سير الامتحانات واستمع من الطلاب لمستوى سهولة الأسئلة ، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدى الطلاب بالمدرسة امتحان مادة الحاسب الآلى للصف الرابع الابتدائي ، واختبار مهارات للصف الخامس الابتدائي، وامتحان مادة التربية الفنية للصف الأول الإعدادى ومادة العلوم للصف الثانى الإعدادى .

كما تفقد المحافظ سير الامتحانات بمدرسة الثانوية التجارية العسكرية ، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى التجاري امتحان عملي لمادة الحاسب الآلى ، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الإنتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، مشدداً علي القائمين علي المنظومة التعليمية بعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة ومصلحة أبنائنا الطلاب .

كما تضمنت الجولة تفقد إدارة توريدات الكتب "المخزن الصناعي" التابع لمديرية التربية والتعليم ، حيث اطمئن المحافظ على توافر الكتب الدراسية وآلية تسليمها للطلاب ، وأثناء تفقده تلاحظ وجود كتب قديمة متراكمة فى مدخل المخزن ، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص الكتب وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام لاتخاذ اللازم بشأنها مشددا على رفع كفاءة المخزن نظرا لسوء حالته .

من جانبه أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأن هناك متابعات يومية لسير الامتحانات من خلال المرور الميداني علي كافة اللجان والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات .