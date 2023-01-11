صحة المنوفية: بدء البرنامج التدريبى لعام 2023 لإدارة الجودة بالمديرية

بدأت إدارة الجودة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تدريباتها لفرق الجودة بالتدريب على كيفية إعداد خطة تحسين جودة الاداء وسلامة المرضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف كلا من الدكتورة رشا خضر والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية .
جاء ذلك ذلك طبقًا للمعايير الوطنية للإعتماد Gahar وكذلك كيفية عمل مؤشرات لقياس الاداء " إكلينيكية وإدارية "، حيث القت الدكتورة هبة حمدي مدير ادارة الجودة، المحاضرة وكذلك تم مناقشة معوقات العمل خلال تنفيذ خطة العام الماضي والوقوف على سبل تذليل تلك المعوقات لضمان استمرارية التحسين لجودة الخدمات المقدمة للمرضي.
ويأتي التدريب بإشراف الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة بديوان المديرية ، وفي إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالمنوفية على رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضي بمستشفيات المحافظة.
على الجانب الآخر كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد قرر إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المصيلحة وإحالته للتحقيق لتدني مستوى النظافة وتراكم القمامة في شوارع القرية وضعف الإشراف في متابعة العمل ، كما أمر المحافظ إحالة 10 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة صباح اليوم لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد الحالة العامة .
وخلال الجولة لاحظ محافظ المنوفية تراكم القمامة في شوارع القرية وتدني مستوى النظافة كما تفقد مقر الوحدة المحلية للمصيلحة، حيث تلاحظ عدم انتظام سير العمل وعدم خروج عربات الفترة الصباحية لرفع القمامة بالشوارع .
يأتي هذا في إطار جولات المحافظ الميدانية المفاجئة علي الوحدات المحلية لمتابعة انتظام سير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والنظافة العامة ، ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي استمرار جولاته المفاجئة لمتابعة مستوى أداء رؤساء الوحدات المحلية في نظافة الشوارع وتقييم أداؤهم الميداني ومستوى الإشراف .
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