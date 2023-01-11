صحة المنوفية: بدء البرنامج التدريبى لعام 2023 لإدارة الجودة بالمديرية

بدأت إدارة الجودة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، تدريباتها لفرق الجودة بالتدريب على كيفية إعداد خطة تحسين جودة الاداء وسلامة المرضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف كلا من الدكتورة رشا خضر والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية .

جاء ذلك ذلك طبقًا للمعايير الوطنية للإعتماد Gahar وكذلك كيفية عمل مؤشرات لقياس الاداء " إكلينيكية وإدارية "، حيث القت الدكتورة هبة حمدي مدير ادارة الجودة، المحاضرة وكذلك تم مناقشة معوقات العمل خلال تنفيذ خطة العام الماضي والوقوف على سبل تذليل تلك المعوقات لضمان استمرارية التحسين لجودة الخدمات المقدمة للمرضي.

ويأتي التدريب بإشراف الدكتورة هبة حمدي مدير إدارة الجودة بديوان المديرية ، وفي إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالمنوفية على رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضي بمستشفيات المحافظة.