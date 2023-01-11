محافظ القليوبية: تطوير 3 مراكز معلومات شبكات أرضية ببنها وشبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مراكز معلومات الشبكات الأرضية بمدن بنها وشبرا الخيمة وشبين القناطر بعد تطويرهم، وإضافة أحدث الأجهزة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين المترددين على تلك المراكز وإنشاء قاعدة بيانات علمية دقيقة للبنية التحتية للمحافظة، وإمداد مخططى ومتخذى القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية، ورافق المحافظ المهندس ياسر مرعى مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمة، وخالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر.

وتفقد المحافظ، المراكز بعد تطويرها وتحديث وحدات التحول الرقمى لإصدار شهادات المتغيرات المكانية وشهادات التتبع الزمنى والمواقع الجغرافيه بشكل أكثر دقة، وذلك لتقديمها للوحدات المحلية، بالإضافة إلى تطوير المراكز إنشائيا وإداريا لكل المكاتب، وخاصة مكاتب استقبال المواطنين وإنشاء أماكن انتظار لائقة بهم وتوفير خدمة النداء الآلى لتنظيم عملية تقديم الخدمة.

وأكد المحافظ، أن إنشاء مركز معلومات الشبكات يعتبر من أهم الإنجازات للمحافظة، للحد من ظاهرة الحفر العشوائى وللحفاظ على البنية التحتية " المرفق العمومي" وحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض من التدمير فى نطاق المحافظة، حيث يتم استخدام الأجهزة الاستكشافية والمساحية وتكون تحت إشراف مهندسين مختصين ويعاونهم فى ذلك الفنيون بالمساحة، كما أنه من مهام المركز استخراج الخرائط المساحية للشبكة الأرضية بالكامل مبينا بها جميع المرافق على مستوى محافظة القليوبية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الشبكات والمرافق فى محافظة القليوبية (خرائط أساسية - مرافق - شبكات - ووضع البيانات الإحصائية لكافة ربوع المحافظة) تحت نظر متخذ القرار ليتسنى له اتخاذ القرارات على أساس علمى إحصائى صحيح دقيق، والتنسيق مع الأجهزة المدنية والعسكرية التى تتعامل أو تنشئ شبكات للمرافق الخاصة بها وتسجيلها وتصنيفها طبقًا لما يتفق وسرية هذه الإنشاءات.