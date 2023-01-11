قافلة بيطرية تفحص الثروة الحيوانية بقرية بمركز بنها بالتنسيق مع وزارة الزراعة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، القافلة الطبية البيطرية المجانية لتحصين وتسجيل وترقيم وعلاج الماشية التي تنظمها المحافظة والطب البيطري بالتعاون مع وزارة الزراعة معهد تناسليات الهرم وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بقرية شبلنجة ببنها، وذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري.

شملت القافلة الكشف على الماشية وتقديم كافة العلاجات اللازمة في التخصصات المختلفة للطب البيطري وإجراء الفحص التناسلي بالسونار والعمليات الجراحية والكشف على امراض الباطنة والطفيليات الداخلية والخارجية، ورش الماشية بالمبيدات الآمنة للقضاء على مختلف الأمراض الخارجية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية ( أبقار – جاموس- ماعز- أغنام) والمتابعة المستمرة لها.

وأشار محافظ القليوبية، أن هذه القافلة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بمختلف القطاعات التنموية والخدمية وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مضيفاً أن الحملات ستجوب مختلف المراكز والقرى للكشف على الماشية وتحصينها وتسجيلها، دعماً لمربي الماشية، كما أكد على توفير كافة الأمصال والتحصينات بمختلف وحدات الطب البيطري.

وتفقد محافظ القليوبية، خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري وتقديم العلاج المجاني، حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة على التنظيم ودعمهم المستمر لمحافظة القليوبية وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.



