محافظ الغربية يناقش توطين مؤشرات أهداف التنمية وفقا لخطة المحافظة التنموية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا موسعاً لمناقشة خطة المحافظة لتنفيذ التقرير الطوعي والذي تم وضعه لتفعيل توصيات تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك في خطوة سريعة عقب مشاركته بالأمس في ورشة عمل رفيعة المستوى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور وزيري التخطيط والتنمية المحلية وعدد من المحافظين.

جاء ذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة،و أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي مديريات الأوقاف، الثقافة والوحدات المتخصصة بالديوان العام

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ والحاضرين ما وصلت إليه المحافظة من تحقيق المستهدف في عدد من المؤشرات والبالغ عددها الإجمالي 32 مؤشر، وذلك من خلال تنفيذ خطط المديريات والهيئات المعنية وفق المؤشرات والمعايير المحددة التي تم وضعها ضمن خطة المحافظة الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن التقرير وضع يده على أهم القضايا الملحة والتي تحتاج إلى تدخلات فورية، ولذلك كانت الممارسات التي تتضمنها الخطة تهدف لمعالجة هذه القضايا من جذورها، معتمدة على الأهداف التي تم تحقيق المستهدف بها، إلى جانب الارتقاء بالأهداف الأخرى، حيث يقارن التقرير ما حققته المحافظة على بعدين أساسيين (الأول هو مدى اقتراب المحافظة أو ابتعادها عن المؤشر العام للهدف مقارنة بالمستوى الوطني والثاني، موقعها من تحقيق المستهدف بحلول عام 2030)..

وأضاف رحمي أن المحافظة فور إصدار تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، قامت بتنظيم عدد من الجلسات والورش والمؤتمرات لترجمة هذه الأهداف إلى إنجازات على أرض الواقع تضمن تحقيق مفهوم لا أحد خلف الركب.

ووجه المحافظ بأعداد مطويات توعوية موحدة تتضمن الأهداف والمحاور التي تم تحديدها بالاجتماع من أهداف التنمية المستدامة وكارت تواصل بأرقام الجهات المعنية،

كما وجه بعقد الاجتماع بشكل دوري لمناقشة آليات المشاركة في الفاعليات القادمة إلى جانب التوجيه بوضع الخطط من خلال وحدات التنمية المستدامة التى تم إنشائها بتلك الجهات الحاضرة.

يذكر أن المحافظة تحتل المركز الأول في القضاء على الفقر وذلك بالمقارنة مع باقي المحافظات، كما تم تحقيق المستهدف من خفض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، إلى جانب تحقيق المستهدف من توفير مصدر مياه محسن للشرب والذي احتلت فيه المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية، في حين تقدمت المحافظة على المستوى الوطني في استخدام وسائل تنظيم الأسرة للولادات تحت إشراف طبي ومشاركة المرأة في قوة العمل.