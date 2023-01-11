محافظ الغربية يتفقد مشاريع حياة كريمة بـ3 قرى في مركز زفتى

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جولة تفقدية لمشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بثلاث قرى من قرى مركز زفتى وهي سنباط ،نهطاي وحانوت، ذلك ضمن جولاته الدورية المستمرة للوقوف على مراحل التنفيذ وتذليل كافة التحديات المحتملة، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد العمارات السكنية بكفر سنباط ،مركز شباب كفر سنباط ، بالإضافة إلى موقع إنشاء مركز شباب نهطاي المتكامل، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي كما قام بجولة لمجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، نقطة الحماية المدنية في القرية ذاتها واختتم الجولة بتفقد وحدة طب الأسرة بحانوت.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجاري تنفيذها بمركز زفتى كمرحلة أولى من المبادرة في المحافظة تشمل عدد 943 مشروع بإجمالي تكلفة 4068,5 مليون جنيه وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال بها.

وكان قد سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 5 أسر من قرية حانوت خمس منازل تم هدمها وتجديدها بالكامل ضمن 12 وحدة سكنية تم تطويرها بالقرية، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير سكن كريم يليق بساكني القرى وخاصة للأسر الأكثر احتياجا، مما يساهم في رفع المعاناة عنهم من خلال تجهيز هذه الوحدات بكافة المتطلبات اللازمة للعيش الكريم.

وفي السياق ذاته شهد محافظ الغربية فعاليات القافلة الاجتماعية، والتي نظمتها جمعية الأورمان داخل قرية كفر سنباط، حيث تم توزيع60كرتونة مواد غذائية 60 بطانية و 60كيلو لحم على الأسر الأكثر احتياجا بالقرية.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الإجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً.

وأشاد محافظ الغربية بالدور الهام الذي تقوم به جمعية الأورمان، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الدولة لتنفيذ كافة المشروعات، موجهاً الشكر لجميع العاملين والمتطوعين بجمعية الأورمان.

ومن جانبه أوضح عبد الخالق مدير الجمعية أنه تم هدم البيوت القديمة وبنائها من جديد وتجهيزها بكافة المستلزمات، موجهاً الشكر لمحافظ الغربية على سعيه الدائم لتقديم كافة المساعدات لأهالي القرية.