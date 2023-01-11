إصابة 2 في حادث تصادم تروسيكل بموتوسيكل في المحلة

الغربية مصطفى عادل

أصيب 2 بإصابات متفرقة احدهما حالته خطيرة في حادث تصادم تروسيكل بموتوسيكل بمنطقة المعهد الديني ثالث المحلة بمحافظة الغربية، وهروب قائد التروسيكل وتم نقل المصابين لمستشفي المحلة العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة المعهد الديني.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم تروسيكل بموتوسيكل واصابة 2 باصابات متفرقة احدهما حالته خطيرة ، وهروب قائد التروسيكل.

تم نقل المصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد لقى شاب مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بمركز غرب النوبارية التابع لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "يوسف .ش .ع" 14 عاما إثر وقوع حادث انقلاب متوسيكل باحدى الطرق بدائرة مركز النوبارية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

ويذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا وقوع عدة حوادث سير، منها مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز النوبارية بالبحيرة.

وتبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز النوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى بالنوبارية لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



جانب من الحادث