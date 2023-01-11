محافظ الدقهلية يحيل عددا من محاضر المخالفات التموينية للنيابة العامة.. صور

الدقهلية _ محمد الحبشى

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، نتائج الحملات التموينية التى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 65 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة وتم إحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن المطرية والمنزلة وأجا ونبروه وطلخا وحي غرب المنصورة والكردي وبني عبيد وشربين، والمحاضر التي تم تحريرها من خلال قطاع التموين شملت 11 محضرا نقص وزن، و4 محاضر غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود قائمة، ومحضرين تصرف فى دقيق بكمية قدرها 9 شكاير، و20 محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين، ومحضر عدم وجود فواتير، ومحضرين ذبح خارج السلخانة، ومحضرين غش تجاري، و14 محضر عدم إعلان عن أسعار، و2 محضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و2 محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر تجميع مواد بترولية ، وقال انه تم التحفظ على 70 طن أرزشعير، و248 كجم لحوم بلدية، و500 علبة سجائر، و150 لتر سولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واستمرت حملات المرور علي الأسواق والمحلات والمطاعم من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء.

وفى نطاق حي غرب المنصورة قال متولي عبد العال رئيس الحى إنه تم متابعة أعمال لجنة التفتيش الخماسية للمرور على المحال التجارية للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال وضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وفى مركز ومدينة اجا، قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة أعمال الحملة المكبرة للتفتيش على المحلات والمطاعم ومحلات الجزارة، للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة وتقديم أغذية صحية صالحة للاستخدام الأدمى بنطاق عدد من القري التابعة لرئاسة المركز، وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وفي مدينه الكردي قالت أميمة السعيد رئيس المدينة إنه تم متابعه المرور علي محلات بيع الأغذية واللحوم المثلجة والطازجة والتأكد من مدى صلاحيتها للجمهور حفاظا على الصحة العامة للمواطن، كما شمل المرور سوق المدينة والتنبيه على التجار بوضع الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة بني عبيد قالت الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة إنه تم شن حملة تموينية مكبرة للتفتيش والمرور المفاجئ على الأفران والمخابز بقرية الصلاحات وكفر الصلاحات للتأكد من المواصفات والأوزان وجودة وشكل رغيف الخبز، ومدى جاهزية المخابز من عدمه فى إنتاج الخبز والتأكد من توافر جميع عناصر الإنتاج والأمان والسلامة والصحة المهنية بالمخابز للحفاظ على حياة وصحة العاملين بها.

وفى مركز ومدينة شربين قالت المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ حملة خماسية مفاجئة على المحلات الغذائية والجزارة وبيع اللحوم المجمدة والأسماك المملحة والطازجة والمأكولات السريعة لضبط الأسعار والتنبيه المشدد على الجميع بوضع قائمة أسعار مطابقه لأسعار السوق وتوقيع أصحاب المحلات التجاريه على الإقرارات الصادرة للإلتزام بالتسعيره على كل سلعه غذائية وإعداد لوحه مجمعه بالأسعار الموجوده داخل المحلات التجاريه واسفرت الحملة عن اعدام كميات من اللحوم المجمدة الغير صالحة وتحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.