محافظ الدقهلية يشهد تسليم التحالف الوطنى للعمل الأهلى قروضا لدعم المشروعات الصغيرة

الدقهلية - محمد الحبشي

قام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، بتسليم قروض دعم المشروعات متناهية الصغر في إطار فاعليات التمكين الاقتصادي والمقدمة من جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك لأصحاب المشروعات من الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم والأرامل من أبناء مراكز ومدن وقري الدقهلية، وذلك بهدف الانتقال بالأسر المحتاجة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لجمعية الأورمان علي هذه المساهمات المتميزة بنطاق المحافظة، والدور الفعال لمديرية التضامن الاجتماعي ولكافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التابعة لها علي جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأيتام وللأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مضيفا أن هذا التعاون المتميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية يدعم الجهود مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

ويذكر أن إجمالي المستفيدين من القروض المشار إليها 61 حالة مستحقة من أبناء الدقهلية حتي الآن، وتبلغ قيمة القرض للفرد الواحد 20 ألف جنيه هذا، وأوضح مدير جمعية الأورمان أن القرض يتم سداده علي اقساط شهرية بمبلغ 500 جنيه شهريا وذلك علي 20 شهرا، حيث يقوم المقترض بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه فقط وباقي القرض مبلغ 10 آلاف جنيه فهو منحة، حضر التسليم الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والمستشار سيد الشوربجي مدير فرع جمعية الأورمان بالدقهلية.