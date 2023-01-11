محافظ الدقهلية يجتمع بممثلى شركة المقاولين العرب لبحث تنفيذ مشروعات بالمحافظة

الدقهلية _ محمد الحبشي

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمهندس رامى مختار مدير فرع شمال الدلتا لشركة المقاولين العرب والمهندس عبد الرحمن صالح نائب مدير الفرع والمهندس هارون حامد مدير الشئون الفنية والمهندس عمر نعيم مدير عام بفرع الشركة بالمنصورة، والمهندس إيهاب حمدي مدير عام بفرع الشركة بالمنصورة.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة عدد من المشروعات التنموية التي يمكن تنفيذها من خلال الشركة علي أرض الدقهلية والتي تتعلق بقطاعات الرصف ومياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة.

وأكد "مختار" أن شركة المقاولين العرب من الشركات الرائدة التي نفتخر بها في الدقهلية بصفة خاصة وفي مصر بشكل عام لما لها من بصمات واضحة في تنفيذ العديد من المشروعات في كافة المجالات التي ساهمت في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف "مختار" المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية بدراسة كافة المشروعات التى يمكن تنفيذها من خلال المقاولين العرب بنطاق المحافظة وسرعة عرض تقرير مفصل بهذا الشأن.