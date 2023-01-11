محافظ أسيوط يعقد لقاءً حواريا مع الشباب "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة"

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءًا حواريًا موسعًا مع الشباب بديوان عام المحافظة وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة" تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة فى كافة القطاعات ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم وعلى سيد وكيل وزارة القوى العاملة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط والمهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، وعادل فؤاد وأحمد سويفى وكيلًا مديرية الشباب والرياضة، ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء فريق مراكز شباب مصر وأندية التطوع، والشباب المشارك فى اللقاء والحوار والعشرات من الأشخاص ذوى الهمم.

وبدأ اللقاء الحوارى بالسلام الوطنى وردد الحضور النشيد الوطنى ثم القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث العقار المنهار بحى غرب ثم عرض لفيلم تسجيلى عن انجازات مديرية الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية وعرض للموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الشباب والرياضة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري.

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء، المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى لافتًا إلى أنه جارى العمل بعدد 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه حتى الآن منها أكثر من 153 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 15 مليار جنيه منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة فضلًا عن مجمعات خدمة المواطنين والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الاسرة ومشروعات "سكن كريم" ومشروعات الغاز الطبيعى والاتصالات الطرق ولأول مرة مراكز التأهيل الاجتماعى والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 88 مدرسة جديدة بقرى ومراكز المحافظة ويجرى إحلال وتجديد ورفع كفاءة 81 مركز شباب بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بمبادرة حياة كريمة فضلًا عن استمرار العمل فى إحلال وتجديد عدد 5 مستشفيات مركزية وهى "منفلوط وديروط وحميات ديروط وساحل سليم وأبنوب" لتصبح مستشفيات نموذجية استعدادًا لتطبيق نمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإضافة إلى إحلال كلى وتطوير أكثر من 139 وحدة صحية على مستوى القرى والمركز.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وبخاصة اقامة مجمع بعرب العوامر بمركز أبنوب بالمحافظة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، لافتًا إلى دعمه الكامل لمساعدة الأسر محدودة الدخل والشباب وذوى الهمم لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل ومساعدتهم على فتح معارض لتسويق منتجاتهم وتبنيه لمبادرة القرى المنتجة بمراكز المحافظة المختلفة ومساعدة الأهالى وصغار الحرفيين على تسويق منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية لهم بمراكز الشباب وبكافة القطاعات داعيًا الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى إلى المشاركة فى المبادرة واقامة مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى والالتحاق بالبرامج التدريبية التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وتم خلال الجلسة الحوارية التى إدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية وقام محافظ أسيوط بالإجابة على تساؤلات الشباب وطلباتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصحى والتعليمى بالمحافظة فضلًا عن التوسع فى فتح منافذ مواد غذائية ثابتة ومتنقلة لبيع جميع أنواع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالقرى والمراكز مطمئنًا الشباب على توفر كافة أنواع السلع التموينية والمواد الغذائية بكميات مناسبة بالمحافظة ومتابعته المستمرة للكميات بصفة يومية بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين مؤكدًا أنه سيكون هناك لقاء مستمر ودورى للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه بالشباب بإعتبارهم طاقة الوطن التى يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

كما تم خلال الجلسة استعراض موقف سير العمل بمنظوومة التصالح بالمحافظة والتى تم خلالها اعتماد أكثر من 1000 نموذج 10 للتصالح والذى يعد بمثابة رخصة دائمة للعقارات التى تم التصالح عليها وأشار المحافظ إلى دعمه الكامل لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة لنهو كافة طلبات التصالح التى تقم بها أصحابها وتم استيفاء كافة الأوراق والمستندات الخاصة بها.



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (5)



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (7)



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (8)



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (9)



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (10)



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (11)



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (12)



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (13)



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (14)



محافظ أسيوط يعقد لقاءا حواريا مع الشباب (15)