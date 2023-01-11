محافظ أسيوط ونائب وزير المالية يتفقدان معرض المنتجات اليدوية والحرف التراثية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأربعاء والدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة معرض منتجات التعليم الفنى والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للجمعيات الأهلية، والمقام ببهو ديوان عام المحافظة على هامش زيارة نائب وزير المالية للمحافظة لافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية المالية لمحافظة أسيوط والتى تمت بدعم ورعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية،فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير أنماط العمل الحكومى وفى إطار خطة وزارة المالية لتطوير مبانى المديريات المالية لتنمية وتحسين بيئة العمل الحكومى فى مصر.

حضر النعرض طارق البسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور أحمد هريدى رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية وخالد عبد اللطيف عبد الحليم وأحمد مصطفى عبدالرحمن عضوا المكتب الفنى لرئيس القطاع وصلاح برعى نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير واللواء عمرو رشدى رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط ومديرى عموم المديرية وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية والدكتورة مروة كدوانى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة وجيهان حفنى مدير الأسر المنتجة بالتضامن الاجتماعى والمحاسب أحمد صبحى مدير إدارة الحسابات بالمحافظة والعاملين بديوان عام المديرية المالية ومسئولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وتفقد المحافظ ونائب وزير المالية معرض المنتجات اليدوية والحرف التراثية ضمن المعارض التى يتم تنظمها دوريًا لمنتجات مدارس التعليم الفنى والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية ومركز تأهيل الفتيات ووحدة التدريب والتأهيل التابعة للمحافظة وذوى القدرات الخاصة وذلك بالتنسيق بين المحافظة والتضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المعارض تأتى فى إطار حرص واهتمام المحافظة على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التى تتميز بها المحافظة ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوى الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التى يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة، وأتوب القماش من خلال مساعدتهم فى تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان فى المحافظة لعرض منتجاتهم تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا فى مختلف القرى المصرية وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء عصام سعد، أن المعرض يضم منتجات من "التلى والنسيج اليدوى والكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والكوفرتات والمنسوجات والأحذية والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس والمشغولات الخشبية وغيرها من الحرف اليدوية التى تعكس التراث فضلًا عن منتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات ومخبوزات والمنتجات الغذائية التابعة لمدارس التعليم الفنى والمنتجات الفنية من الأخشاب وإعادة تدوير المخلفات المختلفة ومعروضات الثقافة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة.

من جانبه أشاد نائب وزير المالية بالمعرض والمستوى المتميز للمعروضات وأبدى إعجابه بالمنتجات واستمع إلى شرح حول الجهود التى تقوم بها المحافظة لرعاية المواهب فى سبيل إحياء الصناعات التراثية وإقامة ورش عمل لتدريب الأيدى العاملة على احترافها وإتقانها لاسيما من السيدات وذوى الإعاقة بما يخدم أهداف التنمية المنشودة ويتيح فرص عمل ومصدر للدخل.