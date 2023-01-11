كندا تعتزم شراء نظام الصواريخ "أرض - جو" أمريكية الصنع

قال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بأن بلاده ستشتري نظام الصواريخ "أرض- جو" الأمريكي.



وجاء ذلك خلال اجتماعهما في مدينة مكسيسكو سيتي في المكسيك.

ويأتي هذا بعدا أيام من تحذيرات الوكالة المالية العالمية من أن كندا معرضة لخطر الانزلاق إلى "ركود معتدل"، على الرغم من تفوقها على نظيراتها في مجموعة السبع.

يأتي التحذير بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية العالمية - نتيجة لعدة عوامل متصادمة، بما في ذلك عمليات إغلاق الجائحة وفوضى سلسلة التوريد، وحرب روسيا في أوكرانيا.

في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن ذلك، والتضخم المتضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة للغاية قد أثرت على الحسابات المصرفية للكنديين في عام 2022، لا يبدو عام 2023 أفضل حالا، حسبما قال رئيس الوزراء الكندي لشبكة "جلوبال نيوز".

وقال ترودو إن الكنديين "يمرون" العام المقبل إذا ظلوا متماسكين، وأشار إلى ما وصفه بـ "الدعم المباشر للكنديين" من الحكومة. وأضاف ترودو: "الشتاء القادم سيكون قاسياً على الناس، وهذا هو المكان الذي نحتاج فيه لمواصلة التعاون".

لكنه تراجع عن فكرة تنفيذ الدعم على النطاق الذي قدمته الحكومة خلال جائحة كوفيد-19. وقال ترودو إن أي دعم يجب أن يكون "مستهدفًا" لتجنب زيادة التضخم إلى مستوى أعلى.