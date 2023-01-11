كل ما تريد معرفته عن أعمال التكريك ببحيرة البردويل والبوغاز الغربى للبحيرة

كتب مدحت عادل

تعكف هيئة قناة السويس على تنفيذ أعمال التكريك ببحيرة البردويل تنفيذَا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة الدور الحيوي للبحيرات المصرية.

وفي هذا الإطار تظهر بيانات قناة السويس أبرز تطورات هذا المشروع وفقا لما يلى:

تتولي أعمال التطوير شركة القناة للموانئ إحدى الشركات التابعة للهيئة، ضمن جهود تطوير البحيرة بمحافظة شمال سيناء، لزيادة المساحة المستغلة للصيد في البحيرة وزيادة إنتاجيتها.

- تبلغ مساحة بحيرة البردويل 165 ألف فدان، بطول محاذاة الساحل 92 كيلو متر، بأقصى عرض 22 كيلو مترا بمتوسط أعماق 1.5 متر.

- يستهدف مشروع تطوير البحيرة تكريك قناة رئيسية بعمق 4 أمتار وعرض 100 متر، بإجمالي طول 72 كيلو مترا.

- تمتد أعمال التطوير من منطقة الزرانيق حتى منطقة 6 أكتوبر غرب بئر العبد، علاوة على تكريك بعض القنوات الشعاعية داخل البحيرة بأعماق تصل إلى 3 أمتار وعرض 50 مترًا.

- تهدف إلى زيادة المساحة المستغلة في عمليات الصيد لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك وتحسين جودتها.

- بلغت نسبة إنجاز أعمال التكريك بالمشروع 37%، ومن المستهدف الوصول إلى إجمالي ناتج تكريك قدره 36 مليون متر مكعب بنهاية العام الجارى.

- بدأت هيئة قناة السويس بالعمل على تطوير وتكريك بوغاز رقم (1) بهدف تقليل ملوحة الجانب الغربي من البحيرة، بما يسمح بالتنوع البيولوجي للأحياء المائية ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة سيناء البردويل لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن واستعادة النظام البيئي بالمنطقة.