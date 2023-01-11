فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بشارع 9 بالمقطم وميدان العرب فى المعادى

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنشاء منافذ البيع الثابتة ضمن المبادرة الرئاسية “معًا ضد الغلاء” تحت شعار المواطن أولا لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الاقتصادية المخفضة والتى يتم تجهيزها بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تمهيدا لافتتاحها امام المواطنين طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن هناك العديد من تجهيزات المنافذ وإمدادها بالمواد الغذائية والمنتجات التى تم الانتهاء منها مثل منفذ شارع 9 وأمام منطقة الخزان بالمقطم كما جارى التجهيز لمنفذ ميدان العرب بنطاق حى المعادى بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة لطرح المنتجات بالأسعار الإقتصادية والتى من المقرر أن تتوافر بمختلف أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تيسيرا على المواطنين.

وتابعت تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالإعلان عن قائمة أسعار السلع للتأكد أنها بأسعار تناسب المواطنين، ووجهت بالمتابعة المستمرة والرقابة وجودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدة على حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم.

ووجهت الأجهزة التنفيذية بتحقيق عنصر الاستدامة لهذه المنافذ وإمدادها بالمنتجات والمواد الغذائية بصورة مستمرة مع الإعلان عن قائمة الأسعار فى أماكن واضحة لإعلام المواطنين، إلى جانب تحديد كميات المنتجات بالصورة المناسبة التى تلائم المواطن وتمنع احتكار المنتجات والسلع خاصة فى ظل اقبال المواطنين على الشراء منها نظرا لانخفاض الاسعار عن مثيلاتها فى الاسواق ومنها منفذ مدينة الأسمرات.

يأتى ذلك استمرارا لتكليفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لتلبية كافة إحتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وعدم احتكار المنتجات والسلع.



فتح معارض للسلع جديدة بالقاهرة



فتح معارض للسلع جديدة بالقاهرة



فتح معارض للسلع جديدة بالقاهرة



فتح معارض للسلع جديدة بالقاهرة



فتح معارض للسلع جديدة بالقاهرة



فتح معارض للسلع جديدة بالقاهرة