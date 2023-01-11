علماء ينتهون من المرحلة الأولى للتجارب السريرية على عقار جديد يعالج السرطان

كتبت فاطمة خليل

أعلنت وكالة تاس الروسية عن ابتكار عقار روسي جديد مضاد للسرطان، حيث انتهى العلماء من المرحلة الأولى للتجارب السريرية لعقار جيني لعلاج السرطان بمشاركة أول مجموعة من المتطوعين.

وقال المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية، إن مبتكري الدواء الروسي المضاد للسرطان، أعلنوا عن انتهاء المرحلة الأولى للاختبارات السريرية التي بدأت في شهر يناير من العام الماضي بمشاركة مجموعة من ثلاثة متطوعين، لم تظهر عندهم أي آثار جانبية مهمة.

الدوا ابتكره خبراء شركة التكنولوجيا الحيوية الروسية "Gene Surgery" بالتعاون مع خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة التابع لوزارة الصحة الروسية، وهو أول عقار روسي غير فيروسي يعتمد على جينين، أحدهما يقتل الخلايا السرطانية، والثاني يحفز منظومة المناعة لمكافحة الخلايا السرطانية وأن عملية تدمير الخلايا السرطانية تجري داخل الورم، ما يقلل من التأثير السلبي للعقار في الجسم.

قال مكسيم كوشاروف، أحد مؤسسي الشركة: "أكملت المجموعة الأولى من المرضى مشاركتهم في المرحلة الأولى من تجارب العقار ولم تكتشف أي آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين خلال فترة المراقبة بأكملها".

وجرت المرحلة الأولى للاختبارات السريرية وفقا للبروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة الروسية وقد ضمت المجموعة الأولى ثلاثة متطوعين - مرضى سرطان الجلد وساركوما غضروفية وسرطان الثدي.

خلال المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية، يتم التأكد من سلامة العقار وعدم ظهور آثار جانبية خطيرة لدى المرضى.

ومن المقرر أن تجرى المرحلتين الثانية والثالثة عام 2023 مع زيادة جرعة العقار تدريجيا.