كل ما تريد أن تعرفه عن سرطان الفم والعلامات المنذرة للإصابة؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تحدث قرحة الفم لعدة أسباب، وتكون نتيجة للحساسية الغذائية أو نقص التغذية أو رد فعل تحسسي لبكتيريا معينة في فمك، ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض أو ساءت، فقد يشير ذلك إلى شيء أكثر خطورة ومهددًا للحياة مثل سرطان الفم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الفم وعلامات تظهر في فمك تشير إلى سرطان الفم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو سرطان الفم؟

سرطان الفم يحدث عندما تتحول الخلايا الموجودة على الشفاه أو في الفم تنمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه وفقًا لمايو كلينيك، يبدأ السرطان في الخلايا الرقيقة المسطحة التي تبطن شفتيك وداخل فمك هذه تسمى الخلايا الحرشفية والتغيرات الصغيرة في الحمض النووي للخلايا الحرشفية تجعل الخلايا تنمو بشكل غير طبيعي.

ما هى المناطق الموجودة بالفم التي يمكن أن تتأثر؟

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، يظهر ورم من سرطان الفم على سطح اللسان أو الفم أو الشفتين أو اللثة يمكن أن تحدث أيضًا في الغدد اللعابية واللوزتين والبلعوم - جزء الحلق من فمك إلى القصبة الهوائية - لكنها أقل شيوعًا.

ما هى الأعراض التي يجب ملاحظتها؟

قد تشمل أعراض سرطان الفم ما يلي:

- تقرحات مؤلمة لا تلتئم خلال عدة أسابيع

- كتل غير مبررة ومستمرة في الفم أو الرقبة

- تنميل مستمر غير مبرر أو شعور غريب بالشفة أو اللسان

- نادرًا ما تظهر بقع بيضاء أو حمراء على بطانة الفم أو اللسان

- تغيرات في الكلام ، أو لدغة

لماذا عليك زيارة الطبيب؟

عادة ما يتم الخلط بين أعراض سرطان الفم أو الفم وحالات أخرى أقل خطورة أو حميدة مثل ألم الأسنان أو قرحة الفم. ومع ذلك، من الأفضل استشارة الطبيب وفحص الأعراض، وفقًا لـ NHS، يمكن أن يزيد الاكتشاف المبكر من فرصتك في البقاء على قيد الحياة من 50٪ إلى 90٪.

كيف تقلل من مخاطر سرطان الفم؟

بحسب موقع "مايو كلينك" يجب الإقلاع عن استخدام التبغ، سواء المدخن أو المضغ ويجب تجنب التعرض المفرط للشمس على الشفاه علاوة على ذلك ، يُنصح بزيارة طبيب الأسنان لإجراء فحص روتيني للأسنان.