علاجات منزلية تساعدك فى التخلص من الأكياس تحت العينين

كتبت ميرفت رشاد

يصاب الكثير من الناس بالأكياس تحت أعينهم، على الرغم من أنها ليست حالة طبية خطيرة، إلا أن كثير من الناس يكرهونها ويشعرون بعدم الارتياح لأنها تجعل وجوههم تبدو أكبر سناً وأكثر تعباً، الانتفاخات تحت العينين لها أسباب مختلفة، وإليك العلاجات المنزلية والتي يمكن أن تساعد في الحالات الخفيفة من الانتفاخات تحت العينين، وفقا لما نشره موقع " healthnews".



ما الذي يسبب الانتفاخات تحت العينين؟ هناك عوامل لا يمكن السيطرة عليها تسبب الانتفاخات تحت العينين تشمل الجينات والشيخوخة وبعض الحالات الطبية. لسوء الحظ ، لا يمكننا التحكم في جيناتنا أو إيقاف الشيخوخة.

والخبر السار هو أن بعض أسباب الانتفاخات تحت العين يمكن الوقاية منها، تشمل هذه الأسباب التي يمكن السيطرة عليها مثل الإفراط في تناول الملح ، والتدخين ، والتعرض للشمس، بالإضافة إلى ذلك ، قلة النوم - أقل من ثماني ساعات / ليلاً - يمكن أن تعيق تدفق الدم وإصلاح الأنسجة مما يؤدي إلى تراكم السوائل و السموم

يؤدي تناول الملح الزائد إلى احتباس السوائل، وخاصة تحت العين مما يؤدي إلى الانتفاخ، أخيرًا ، يتسبب التدخين والتعرض لأشعة الشمس في الشيخوخة المبكرة عن طريق تكسير الكولاجين والإيلاستين، هذا يضعف الجلد ويسبب التجاعيد نتيجة لذلك ، تندفع الدهون عندما يكون الجلد ضعيفًا مما يؤدي إلى انتفاخ تحت العينين.



هل يمكنك منع ظهور الانتفاخات تحت العينين؟ هل يمكنك علاج الانتفاخات تحت العينين بالمنزل؟

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في تقليل التورم في المنطقة المحيطة بالعينين - وقد نجح بعض الأشخاص في استخدام ملاعق صغيرة مبردة.

تساعد أكياس الشاي المثلجة أيضًا على تقليل التورم بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام أكياس الشاي التي تحتوي على مادة الكافيين يساعد أيضًا في تضييق الأوعية الدموية.

يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية أيضًا في تخفيف نوبات الحساسية مؤقتًا لمنع أو علاج التورم حول العينين ناقش هذه مع طبيبك قبل البدء.

من الضروري العناية بالجلد حول عينيك. إنه دقيق ويتطلب معاملة خاصة، يمكن أن يساعد استخدام المنتجات التي تحتوي على الريتينول في إعادة بناء الكولاجين الذي دمره الشيخوخة المبكرة.

تعمل الكريمات التي تحتوي على مادة الكافيين على تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، سيساعد كريم v itamin C على تفتيح البشرة في المنطقة ، ويساعد في بناء الكولاجين ، ويحمي البشرة من التلف لأنه مضاد للأكسدة.

تساعد المكونات مثل العرقسوس وحمض الكوجيك والنياسيناميد على تفتيح البشرة أيضًا، يمكن لمكونات مضادات الأكسدة الأخرى مثل فيتامين هـ وحمض الفيروليك والنياسيناميد حماية الجلد أيضًا. أخيرًا ، من المهم جدًا استخدام واقي الشمس حول عينيك لحمايتهم من الأشعة فوق البنفسجية.