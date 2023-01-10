ما هو مرض الجلوكوما وكيف يمكنك منعه؟

كتبت فاطمة خليل

يؤثر الجلوكوما على حوالي 80 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ما يقرب من 112 مليون بحلول عام 2040.يمكن أن ينتقل المرض في العائلات بسبب الوراثة، ويتم تشخيص معظم الأشخاص بعد سن الأربعين، ولم تظهر أي أعراض على نصف مرضى الجلوكوما على الأقل حتى تضررت رؤيتهم بشكل كبير بالفعل.

تشمل العوامل عالية الخطورة للإصابة بالجلوكوما تاريخًا عائليًا للمرض وكونك فوق سن الأربعين ومع ذلك ، فإن إصابة أحد أفراد الأسرة بالمياه الزرقاء أو الجلوكوما لا يعني بالضرورة أنك ستصاب بالمرض.

أهم عامل خطر هو ارتفاع ضغط العين بشكل غير طبيعي (IOP) كما أن كونك من أصل أفريقي ومن أصل إسباني وآسيوي يزيد من المخاطر. الأشخاص ذوو الأصول الأفريقية والإسبانية لديهم ميل أكبر لتطوير الجلوكوما الأولية ذات الزاوية المفتوحة.

تشمل عوامل الخطر الأخرى مرض السكري ، وقصر النظر، وإصابة العين السابقة، وارتفاع ضغط الدم الشديد أو المنخفض للغاية ، والقرنيات المركزية الرقيقة ، والاستخدام طويل الأمد للستيرويدات والكورتيزون.

ونصحت مؤسسة الجلوكوما الأمريكية كل شخص تحت سن الأربعين على إجراء فحص شامل للعين كل ثلاث إلى أربع سنوات، يجب على الأشخاص الذين لديهم عامل خطر وجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا فحص أعينهم كل 18 إلى 24 شهرًا، لا يمكن علاج الجلوكوما ولكن يمكن إدارته إذا تم اكتشافه وعلاجه مبكرًا، وللوقاية من الجلوكوما افحص عينيك بانتظام.