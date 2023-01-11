صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "المقاولات" بنسبة 3%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.8%، وصعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، وقفزت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 1.7%، 1.5%، 1.4%، 1.3%، على التوالى، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.3%، يليه قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجى إكس 70 متساوى الأوزان، مدفوعة بعمليات شراء عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.013 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 897.1 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.41% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.93%، والعرب على 9.66%، واستحوذت المؤسسات على 41.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.79%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 30.2 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 264.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 158.1 مليون جنيه، 138 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 15528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2735 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 19028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6385 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.