صحة الدقهلية: اختيار 18 منشأة طبية للعمل على مدار 24 ساعة‎‎.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية ، عن اختيار عدد من المنشآت الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين علي مدار 24 ساعه في مختلف مستشفيات مراكز ومدن المحافظة.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه في إطار المرحلة الأولي لتطوير منشآت الرعاية الأساسية، تم اختيار عدد 18 منشأة صحية بالدقهلية، وذلك للعمل علي مدار 24 ساعة، مع عمل عيادات تخصصيه مميزة مسائية تضم أطفال وباطنة ونساء وجلدية.

وأكد الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه جاري اعتماد المنشآت من خلال فريق الوزارة والرعاية الأساسية بالمديرية، وتم اعتماد حتى الآن منشآت صحية وهي "البرامون، الحصص، دموه الصالحات، منية سمنود، ميت غريطة"، لافتاً إلى أنه سيتم إلحاق باقى المنشآت تباعاً فى المرحلة المقبلة.