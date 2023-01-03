صحة الدقهلية تبحث إجراءات التأمين بالمخازن الرئيسية ومخازن المستشفيات والإدارات

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا لبحث إجراءات تأمين المخازن الرئيسية ومخازن المستشفيات والادارات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجى، والدكتورة أشواق حبيطة مدير عام إدارة الصيدلة، فضلا عن الدكتور تامر الطنبولي مدير ادارة الرعاية الأساسية، والدكتور هانى جمعة مدير إدارة التخطيط، والدكتورة ريهام الهراس، مدير الرقابة الداخلية والإدارات المعنية.

وأكد وكيل الوزارة على تعيين لجان مشكلة من مختلف الفئات، لمراجعة المخازن والتأكد من مطابقتها للمعايير مع اتباع الإجراءات القانونية لذلك، واتخاذ جميع إجراءات السلامة لتأمين المخازن الرئيسية ومخازن المستشفيات والإدارات الصحية.

وشدد مكين على توافر الأدوية والمستلزمات بالأقسام الطبية المختلفة، وتوافر المخزون الاستراتيجي، وإعادة توزيع الرواكد منها وفقًا لمؤشرات الأداء والتردد، ومراجعة تواريخ الصلاحية للأدوية والمستلزمات، مع الحرص على متابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة التأكد من قيام المنشآت الصحية بالإجراءات الوقائية في مجال والسلامة والصحة المهنية.