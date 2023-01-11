صحة الإسكندرية: تدريب 15 متدربا ضمن لجنة الحوكمة للتحول الرقمى

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، انتهاء أعمال لجنة حوكمة المواد بالمديرية، تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة ورئيس اللجنة للطب الوقائى، من خلال ورشة عمل إعداد المدربين (TOT) على المنظومة الالكترونية، لإدارة سلاسل الإمداد والتحول الرقمى لجميع مخازن مديرية الصحة بالإسكندرية، التى أقيمت على مدار الثلاثة أيام السابقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة، بحضور 15 متدرب من فريق حوكمة الموارد بالمديرية برئاسة وإشراف وكيل المديرية للطب العلاجى.

وأضافت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية، أن ورشة العمل هي استكمال أعمال لجنة حوكمة الموارد وإدارة سلسلة الإمداد وإدارة اللوجستيات بمديرية الشئون الصحية، التى تتم بفريق طبى تم تدريب على أعمال اللجنة وعلى المنظومة الالكترونية بوزارة الصحة. فقد تم الانتهاء من جرد جميع مخازن التموين الطبى مركزى ومخازن الأدوية بالحضرة ومخازن 6 مستشفيات (مستشفى راس التين و مستشفى اطفال الأنفوشى ومستشفى فوزى معاذ ومستشفى صدر كوم الشقافة مستشفى دار اسماعيل للنساء والتوليد بمستشفى أبو قير العام)، وجارى استكمال الأعمال بباقي المخازن التابعة للمديرية و مطابقتها استعداد لبدء تطبيق المنظومة الالكترونية طبقا للخطة الاستراتيجية، التي تم وضعها مسبقا.

وأشارت الدكتورة ميرفت السيد، أن اللجنة قد بدأت أعمالها فى نهاية الشهر نوفمبر 2022 تعمل على مراقبة حوكمة الموارد (المادية والبشرية والمالية) والاستغلال الأمثل لها بفريق طبى قوى ومميز.

وعلى صعيد آخر صرحت الدكتورة ناهد هرفى مديرة الإدارة الصحية ببرج العرب - بأنه تم بديوان إدارة برج العرب، انعقاد الدورة التدريبية الثانية فى السلامة والصحة المهنية وحاضر في الدورة الدكتور أكرم إسماعيل" مدير قسم السلامة والصحة المهنية بمنطقة شرق الطبية وحضرها 27 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بالوحدات التابعة للإدارة.

تضمنت الدورة الموضوعات الآتية:خطة الطوارئ والإخلاء، وخطوات الكشف الطبي الدوري، وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٣ بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن.



جانب من التدريب (1)



جانب من التدريب (2)



جانب من التدريب (3)



جانب من التدريب (4)