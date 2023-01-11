سيدة تطلب الطلاق بعد الزفاف بأيام: أهله بيتدخلوا فى حياتى وضربونى علقة موت

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلي عن مسئوليته لحمايتها، وتركه شقيقاته يلقونها "علقة موت"، والتسبب لها بجروح وكسر استلزم علاجا دام لمدة 26 يوما، لتؤكد: "لم أتخيل أن زواجي ممن أحببت سيجعلني أدفع الثمن غاليا، لأعيش في جحيم بسبب تدخل عائلته وشقيقاته في حياتي".

وقالت الزوجة البالغة من العمر 31 عاما بدعوي الطلاق أمام محكمة الأسرة وجنحة ضرب ضد شقيقات زوجها، ودعوي تبديد ضد الزوج: "حاولت أن أتجنب الصراعات مع عائلته منذ خطبتنا، ولكنهم رفضوا أن يتركوني أعيش بسلام مع زوجي، وحروضوه على الوقوف في صفهم، مما دفعني للهروب من منزل الزوجية بعد أسابيع من الزواج، خوفا من أفقد حياتي بسبب تصرفاتهم وغيرتهم الجنونية على شقيقهم الوحيد، وبالرغم من محاولات الصلح التي تبعت واقعة ضربي على يديهم رفض وقمت بملاحقته لطلب الطلاق".

وأكدت: "طلبت تطليقي ولكنه رفض، وحاول اصطحابي بالقوة إلى منزله، وادعي نشوزي وأقدم على الإدلاء بمعلومات خاطئة ليثبت أنني المخطئة في حقه، وتركني معلقة وذهب ولم يعد، فوجدت نفسى فى موقف لا أحسد عليه، مما دفعني للجوء لمحاكم الأسرة للحصول على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج والطلاق للضرر".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .

كما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.