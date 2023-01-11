سفير مصر فى كيتو يبحث مع وزير سياحة الإكوادور التعاون السياحى

كتب: أحمد جمعة

فى إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإكوادور في شتى المجالات وخاصة في قطاع السياحة الذي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية بالبلدين، التقى السفيــر تــامــر ممــدوح، سفير مصر في كيتو، مع Niels Olsen وزير السياحة الإكوادوري، بحضور مساعد وزير السياحة للعلاقات الدولية، حيث تناول اللقاء سبل الترويج للسياحة الوافدة لكلا الجانبين، ومناقشة الفرص المتاحة لزيادة أعداد السائحين الأكوادوريين إلى مصر لتشمل السياحة الثقافية والدينية والبيئية.

كما تم التطرق إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق ثنائي للتعاون السياحي في إطار تقاسم الخبرات في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر وتشييد المنشآت السياحية.

ومن جانبه، أشاد الوزير Olsen بما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في قطاع السياحة، مؤكداً على المكانة المتميزة للمقاصد السياحية المصرية لدى السائح الأكوادوري، معرباً عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير حركة السياحة من الإكوادور إلى مصر.