سانت كاترين مدينة سيناوية واعدة.. تنفيذ أكبر مشروع لإحياء قبلة السياحة فى مصر

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة سانت كاترين أهم مناطق محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروعات خدمية عملاقة أبرزها مشروع "التجلى الأعظم" لتطوير المدينة بالكامل لتصبح قبلة السياحة وإعادة احياء المدينة.

وتوضح بيانات وزارة الإسكان أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة الفنادق الموجودة حاليا بمدينة سانت كاترين مع الالتزام بالمعايير البيئية والهوية التراثية للمدينة.

وتشير تفاصيل المشروع إلى أن الفنادق التى ستتم إقامتها ذات طراز معمارى غير تقليدى يعكس الهوية المميزة والمتفردة والمتنوعة للمدينة عن طريق استخدام مواد بناء مناسبة وملائمة للبيئة المحيطة، وبحيث لا يتخطى ارتفاعها دور أرضى ودور أول فقط مع مراجعة الطابع التراثى والبيئى لها، ومراعاة نوعية ومتطلبات سياح وزوار المنطقة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والحفاظ على الخصائص الطبيعية والثقافية والطابع الأثرى والروحانى لمنطقة سانت كاترين.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، ويتضمن ترميم بعض الكنائس داخل الدير، مثل كنيسة اسطفانوس ويوحنا، ووضع نظام إطفاء تلقائى، وتحذير ضد الحريق شامل، وتطوير منطقة وادى الدير، بوضع نظام إضاءة مناسب، وإزالة الأعمدة الكهربائية من باب السلسلة حتى مدخل الدير، وإنشاء بوابة أمن للحقائب والأفراد، وغرفة مراقبة أمنية وكاميرات مراقبة بأنحاء الدير كافة.

كما أن التطوير خارج أسوار الدير يهدف الحفاظ على حرم الدير، طبقا للقرار رقم 508 لسنة 1997، ويضم 4 مناطق، تشمل جبل موسى وحديقة الدير، لتصبح مزارا خاصا لما تتمتع به من أشجار نادرة، و3 آبار، و3 عيون تاريخية، ومنحل عسل، ومعصرة زيتون، وكانت ضمن المعايير الذى سجلت منطقة سانت كاترين تراث عالمي باليونسكو عام 2002، ويشمل التطوير توفير سيارات كهربائية صغيرة جولف، لنقل الزوار من منطقة انتظار السيارات إلى الدير، إلى جانب وجود طريق للمشاة، وآخر للجمال، كوسيلة انتقال إلى الدير، والدخول إلى المنطقة عبر أبواب منزلقة وليست كهربائية، واقامة بازارات لبيع المنتجات السيناوية والأعشاب الطبية، وتوفير لافتات إرشادية وسلال قمامة، وعمال نظافة بالموقع مع عدم السماح بإنشاء مقاهي الموقع، ويمكن السماح للقرية البدوية بممارسة هذا النشاط داخل القرية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، لافتا إلى أن المدينة تشهد أعمال تنفيذ مشروع التجلى الأعظم والذى يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتتحول المدينة إلى قبلة للسياحة الدينية والثقافية فى المنطقة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المشروع يهدف إلى أحياء المدينة بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، وتشمل مرحلته الأولى توسعة ورفع كفاءة المدرج الحالي، وتوسعة ورفع كفاءة المدرج الرئيسي من 36م ليصبح 45م، وإنشاء طبانات بعرض 7.5م وطول 2215م، على مساحة 465.914 فدان

وقال محافظ جنوب سيناء إن المدينة شهدت مشروعات منها تطوير وتوسعة مسجد المدينة ليصبح مساحته 1350 مترا مربعا بدلا من 690 مترا ليسع 750 مصليا بخلاف المظلات الخارجية التى تسع 400 مصلى بخلاف توسعة دورات المياه وأعمال الزراعة واللاند سكيب حول المسجد .

وإقامة أول نادٍ اجتماعى على مساحة 1250 مترا مربعا، ويضم مكتبه قاعة أفراح كافتريا قاعة ألعاب رياضية قاعة مؤتمرات، ودار مناسبات بوادي سعال بمدينة سانت كاترين بتكلفة 600 ألف جنيه، و إنشاء محطة رقم (1) بمحور وادى فيران، وبها أول بئر عمق 150 م بتصرف 40م3/ ساعة من أصل عدد 2 بئر المزمع تنفيذهما لتغذية وادى فيران ومدينة سانت كاترين.

وأشار إلى أنه شهدت المدينة تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفي سانت كاترين بإجمالي تكلفة 26 مليون تتضمن 21 سريراً (12 سرير إقامة - 4 عناية مركزة - 5 حضانة)، إلى جانب قسم الاستقبال والطوارئ الذي يضم سريرين للإنعاش، و3 أسرّة ملاحظة، وسريرين للفرز، وسرير عزل، فضلاً عن قسم العيادات الخارجية الذي يضم 7 عيادات وصيدلية مركزية، وأقسام العناية المركزة، والمعامل، والغسيل الكلوي الذي يضم 5 ماكينات، وكذا قسم الأشعة الذي يضم الأشعة العادية والمقطعية، وتطوير وحدتي طب أسرة بمنطقتي الطرفة والأسباعية .



سانت كاترين



قمم المدينة



مدينة سانت كاترين



مستشفى كاترين