رئيس جامعة المنوفية يكرم المتميزين بمستشفيات الجامعة

المنوفية - محمد فتحى

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية حفل تكريم المتميزين الذي نظمته المستشفيات الجامعية بحضور الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية والدكتور محمد الصاوى وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب والدكتور احمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد صبري مدير المستشفيات وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس بالكلية ومدير عام الكلية ومديري الإدارات والعاملين.

قدم الدكتور أحمد القاصد التحية لحضور الإحتفال وأعرب عن سعادته بوجوده بين العاملين بالمستشفيات الجامعية لتكريم المتميزين، مشيرا إلى أن جميع منسوبي المستشفيات يستحقون التكريم لما يبذولنه من جهد في خدمة المرضى.

وناشد القاصد الجميع بتكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لان للمستشفيات الجامعية دور كبير في تقديم خدمة طبية راقية و متميزة بالتكامل مع وزارة الصحة لمواكبة التغيرات والتطور على مستوى الدولة وفقا لخطة الدولة 2030 التنموية والتأمين الطبي الشامل والذي يتطلب تهيئة المستشفيات للحصول علي جودة الرعاية الصحية لتكون لها مكانة بين مقدمي الخدمة الصحة ، مضيفا بأن الجامعة وإدارة المستشفيات قطعت شوطا كبيرا في تجهيز الإنشاءات وزيادة القدرة الإستيعابية لها وتدريب العاملين وجودة الأداء وقياس مؤشرات الأداء والتحكم في العدوي ومدي إتباع بروتوكولات علاجية وجميع متطلبات منظومة الجودة

وطالب رئيس الجامعة منسوبي المستشفيات بأن يكونوا سندا قويا للدولة و المحافظة لأن مستشفيات جامعة المنوفية يقع علي عاتقها تقديم الخدمة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لماتملكه من كوادر وأجهزة طبية عالية الدقة وطالب القاصد الجميع بالتفاني في العمل وإتقانه.

كما رحب الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية بالحضور مشيرا إلى أن تكريم المتميزين فكره جيده لتشجيع العاملين على المزيد من التميز وبزل الجهد للإرتقاء بالخدمة الطبية ، وقدم التهنئة للمكرمين وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمستشفيات الجامعية التى تعد أكبر الصروح الطبيه في المستشفى في المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن هذا الإحتفال هو الإحتفال الثامن الذي تنظمه المستشفيات الجامعية لتكريم المتميزين والذي يعقد هذه المرة تحت عنوان " الجوده والاتقان في العمل " وطالب جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بالعمل الجاد وتحقيق المزيد من الإنجازات والتفاني في خدمه المرضى.

وفي نهايه الإحتفال قام الدكتور أحمد القاصد وإدارة المستشفيات الجامعية بتكريم المتميزين وعلى رأسهم الدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية السابق ووكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب واسم المرحوم الدكتور محمد علي القباني واسم المرحوم وليد محمد اللذان توفاهم الله في الفتره الماضيه.

كما تم تكريم المتميزين من الأطباء والأطباء المقيمين و مدير الإدارات و الصيادلة و أخصائي التمريض والعاملين المميزين بالإدارات المختلفة والإدارات المتميزة.