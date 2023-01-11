خلل بنظام تنبيه الملاحة الجوية فى كندا بعد ساعات من تعطل نظيره الأمريكى

قالت هيئة مراقبة الملاحة الجوية في كندا، الأربعاء، أنها تواجه مشكلات بنظام تنبيه الملاحة الجوية المماثل للنظام الأمريكي الذي تعطل قبل ساعات وأدى لتعطيل الحركة الجوية بشكل كامل في الولايات المتحدة.



وذكرت الهيئة أنه لا يوجد أي تأخير في الرحلات الجوية يتعلق بهذا الخلل حتى الآن.

وفي السياق نفسه، كان وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، قد قال، اليوم، الأربعاء، إن خللاً في نظام الرسائل الموجهة للطيارين أدى إلى قرار إدارة الطيران الفيدرالية لإصدار قرار بوقف جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، والذي استمر مدة 90 دقيقة وعطل أكثر من 7 آلاف رحلة طيران.