اليوم السابع
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الأربعاء، 11 يناير 2023 09:41 م
أكرم القصاص
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خلل بنظام تنبيه الملاحة الجوية فى كندا بعد ساعات من تعطل نظيره الأمريكى

الأربعاء، 11 يناير 2023 09:24 م
خلل بنظام تنبيه الملاحة الجوية فى كندا بعد ساعات من تعطل نظيره الأمريكى طيران كندا - أرشيفية
وكالات

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قالت هيئة مراقبة الملاحة الجوية في كندا، الأربعاء، أنها تواجه مشكلات بنظام تنبيه الملاحة الجوية المماثل للنظام الأمريكي الذي تعطل قبل ساعات وأدى لتعطيل الحركة الجوية بشكل كامل في الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة أنه لا يوجد أي تأخير في الرحلات الجوية يتعلق بهذا الخلل حتى الآن.

وفي السياق نفسه، كان  وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، قد قال، اليوم، الأربعاء، إن خللاً في نظام الرسائل الموجهة للطيارين أدى إلى قرار إدارة الطيران الفيدرالية لإصدار قرار بوقف جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، والذي استمر مدة 90 دقيقة وعطل أكثر من 7 آلاف رحلة طيران.


وقال الوزير الأمريكي لشبكة "سي إن إن"، إن الخلل عكس "مشكلة أكبر" في النظام، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك مشكلات في التحقق من أن الرسائل يتم توجيهها إلى الطيارين بالفعل.

وأشار إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية لا تزال بحاجة لاكتشاف السبب وراء منع الإجراءات المعتادة لفشل النظام.

وشدد على أن قرار الإدارة بمنع إقلاع جميع الرحلات كان "القرار الصحيح"، وقال إنه لا دليل مباشراً أو مؤشر على أنه كان هناك هجوم إليكتروني، مضيفاً: "علينا أن نفهم كيف حدث هذا في المقام الأول".

كانت الإدارة الفيدرالية أصدرت أوامر لشركات الطيران بتأخير جميع الرحلات الجوية المتجهة للخارج حتى الساعة 09:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت جرينتش) على الأقل، قبل أن تعود الرحلات لجدولها المعتاد تدريجياً.

 
 

 


كندا

الملاحة الجوية الكندية

تعطل حركة الطيران فى كندا

أمريكا

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