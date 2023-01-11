البيت الأبيض: لا أدلة على أن هجوما إلكترونيا وراء توقف حركة الطيران

وكالات الأنباء

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد دليل على حدوث هجوم سيبرانى"، فيما يتعلق بالعطل التقنى الذى أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة.

وأشار فى الوقت نفسه، حسبما نقلت "سكاى نيوز"، إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمر بإجراء "تحقيق كامل للوقوف على الأسباب".

من جهتها طلبت هيئة الطيران الفيدرالى الأمريكى وقف كل الرحلات الداخلية حتى الساعة 14 بتوقيت جرينتش.

وفى وقت سابق، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الرحلات الجوية تأخرت فى مواقع متعددة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد عطل تقنى فى أجهزة إدارة الطيران الفيدرالية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل نحو 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

وأضافت أنها تجري "فحوص التحقق النهائية وإعادة تحميل النظام حاليا"، مؤكدة تأثر "جميع العمليات في المجال الجوي الوطني (الأمريكي)" نتيجة العطل.