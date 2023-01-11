حياة كريمة.. محافظ الغربية يسلم 5 منازل بعد تجديدها ويفتتح قافلة اجتماعية بقرى زفتى

الغربية محمد طارق

سلم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، صباح اليوم، 5 أسر من قرية حانوت خمس منازل تم هدمها وتجديدها بالكامل ضمن 12 وحدة سكنية تم تطويرها بالقرية، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير سكن كريم يليق بساكني القرى وخاصة للأسر الأكثر احتياجا، مما يساهم في رفع المعاناة عنهم من خلال تجهيز هذه الوحدات بكافة المتطلبات اللازمة للعيش الكريم.

وفي السياق ذاته، شهد محافظ الغربية فعاليات القافلة الإجتماعية والتي نظمتها جمعية الأورمان داخل قرية كفر سنباط، حيث تم توزيع 60 كرتونة مواد غذائية 60 بطانية و 60 كيلو لحم على الأسر الأكثر احتياجا بالقرية.

وأكد الدكتور طارق رحمي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الإجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً.

وأشاد محافظ الغربية بالدور الهام الذي تقوم به جمعية الأورمان وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الدولة لتنفيذ كافة المشروعات، موجهاً الشكر لجميع العاملين والمتطوعين بجمعية الأورمان.

ومن جانبه، أوضح عبد الخالق مدير الجمعية أنه تم هدم البيوت القديمة وبنائها من جديد وتجهيزها بكافة المستلزمات، موجهاً الشكر لمحافظ الغربية على سعيه الدائم لتقديم كافة المساعدات لأهالي القرية.