محافظ الغربية: متابعة دورية للانتهاء من المستشفيات أقرب وقت

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمشروعات قطاع الصحة، وذلك بهدف الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني ودخولها الخدمة لتقديم خدمات طبية أفضل لمواطني الغربية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم، لتفقد مشروعات إنشاء مستشفى طنطا العام، مستشفى السنطة المركزي ومستشفى الأورام الجديد، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي مركز طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال الحفر والتمهيد لوضع طبقة الأساسات الخاصة بالمستشفى والمقامة على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة.

وتتكون المستشفى من 4 مباني تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سرير داخلي ، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي، إلى جانب 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، فضلاً عن قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، كما تضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي ، 6 أسرة )، وقسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR) لمختلف الفئات العمرية.

كما تفقد رحمي مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه لتكون بديلة عن مستشفى المنشاوي العام والتي تشمل أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 68 %.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة 4800 م٢ بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه، لتستوعب 190 سريرا و 23 حضانة إلى جانب (5 غرف عمليات رئيسية، ١ قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سرير ، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ)، حيث وجه المحافظ بعرض تقرير فني مفصل عن إجمالي الأعمال المتبقية، تمهيدا لمناقشته مع وزارة الصحة.