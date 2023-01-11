حياة كريمة.. تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1979 حالة بقرية الجرنوس بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الجرنوس بمركز بنى مزار، خلال يومى 9 و10 من يناير الجارى، حيث تم الكشف الطبى على 1979 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 392 حالة جراحة و528 حالة أطفال، و160 باطنة، و168 قلب و77 نساء، و103 أسنان و209 جلدية و277 أنف وآذن، و65 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 105 تحاليل مختلفة وعمل 11 حالة موجات صوتيه، و4 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 129 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 14 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 41 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 143 مترددا، وتم استخدام 13 عيادة متنقلة.