جهاز حماية المستهلك يضبط 1.5 طن لحوم فاسدة وطن أرز خلال حملة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شن جهاز حماية المستهلك فى أسوان ، بقيادة صالح فنجرى مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بأسوان، حملة مكبرة إستهدفت المرور على العديد من الأنشطة التجارية والتى أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للإستهلاك الآدمى بإجمالى 1.5 طن متنوعة.

وأسفرت الحملة أيضا، عن ضبط طن من الأرز لقيام أصحابه من التجار ببيعه بأزيد من السعر المقرر ، وسيتم طرح هذه الكميات من الأرز بالمجمعات الإستهلاكية ، ومعرض أهلاً رمضان لبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المخفضة ، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

تأتى الحملة بإشراف من الرقابة الإدارية بأسوان ، وشارك فيها مسئولى الطب البيطرى ومفتشى ، وقوة مرافقة من مباحث التموين بقيادة النقيب باسل طارق أبو الوفا.

وأكد صالح فنجرى على أن ذلك يأتى تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، وأيضاً توجيهات المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز حيث يتم مواصلة الحملات المكبرة الهادفة لضبط وإعدام السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وتحرير المحاضر والغلق الإدارى للأنشطة التجارية المخالفة.

وتابع، بأن ذلك من أجل تحقيق السيطرة على الأسعار ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.