جامعة قناة السويس تُنظم زيارة طلابية لأكبر مكتبة عائمة بالعالم "لوجوس هوب"

كتب - السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر زيارة طلابية إلى سفينة "لوجوس هوب" وهى واحدة من أكبر المكاتب العائمة في العالم والتى رست منذ أيام بميناء غرب بورسعيد؛ لتفتح أبوابها للجمهور لنحو 20 يوما.

وتابع " مندور " أن السفينة الألمانية "لوجوس هوب" تُعد معرضا عائما للكتاب تشمل مجموعة موسعة من الكتب، كما تقدم السفينة خلال فترة إقامتها عروضا تثقيفية وبرامج ترفيهية .

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن "logos hope" حاملة على متنها 50 ألف كتاب، و400 متطوع من 70 جنسية، لتبقى 20 يومًا، وتغادر الميناء في 23 يناير من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

لافتاً إلى أن فكرة تنظيم زيارة إلى هذه السفينة الألمانية لاقت قبول كبير لدى قيادات الجامعة ؛ لما لها من أهمية كبير فى إثراء عقول ومعارف الطلاب.

بينما أشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أنه تم تحديد موعد الزيارة يوم الخميس الموافق 19يناير .

كما علق الدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر أن إجمالي عدد زوار أكبر مكتبة عائمة في العالم خلال اليومين الماضيين منذ رسوها بميناء بورسعيد بلغ 11 ألف زائر من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى.

تأتى الزيارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف مستشار لجنة الأسر الدكتور محمد سعد والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.