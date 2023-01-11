تكريم قيادات ومهندسى الطرق ببنى سويف لتميزهم فى إنجاز الخطة الاستثمارية

كرم الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من قيادات ومسؤولى مديرية الطرق والنقل وبعض المهندسين والفنينن بالمديرية، وذلك تقديراً لأدائهم المتميز في مجال تنفيذ الخطة الاستثمارية في قطاع الرصف، وأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين والمحاور ضمن خطة المحافظة لإضفاء الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري.

وسلم المحافظ شهادات تقدير لكل من المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس محمد صلاح وكيل المديرية، المهندسة ريهام سيد مدير المشروعات، مروة عزام المدير المالي والإداري ، وعدد من المهندسين والفنيين بالمديرية، ومن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تم تكريم هاني الجويلي رئيس المدينة، فواز رجب نائب رئيس المدينة، سيد جمعة رئيس قرية تزمنت، مطالبا بمزيد من الجهد والعمل لتعزيز وتطوير مشتوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة في المرافق والبنية التحتية.

من جهته أعرب المهندس ناصر فراج عن تقديره للمحافظ على هذه اللفتة وحرصه على تكريم فريق العمل بالمديرية، على مجمل ما بذلوه من جهود وأداء متميز سواء بتحقيق المستهدف من أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي، التي تم خلالها رصف وتأهيل ورفع كفاءة نحو 170 شارعاً وطريقاً على مستوى المحافظة، فضلا عن بعض الأعمال لاستعادة الشكل الحضاري والجمالى، مثل تطوير ميدان الأزهرى، وطريق تزمنت/محي الدين وأمام نادي المهندسين بالكورنيش وفتح شارع حسن عابدين، وغيرها من الأعمال التي استهدفت تحقيق السيولة المرورية وفك الاختاقات للتيسير على المواطنين والحركة المرورية .