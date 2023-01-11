تعيينات روسية جديدة بقيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرجي شويجو أجرى، اليوم الأربعاء، أعلن عن تعيينات جديدة بقيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية-، أن رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، عين قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة، كما عين نوابًا له وهم: القائد العام للقوات الجوية اللواء سيرجي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية اللواء أوليج ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية العقيد ألكسي كيم.



وأشارت الوزارة إلى أن رفع مستوى إدارة العملية العسكرية الخاصة، يرتبط بالحاجة إلى تنظيم تفاعل أوثق بين فروع وأذرع القوات المسلحة، فضلا عن تحسين الجودة لجميع أنواع الدعم وفعالية القيادة والسيطرة على تجمعات القوات.



من جهة أخري، وصف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك،العملية العسكرية الروسية -الأوكرانية في منطقة سوليدار وباخموت شرق أوكرانيا بأنها "الأكثر دموية" منذ بداية العملية الروسية.



وذكر بودولياك، وفقا لقناة (فرانس 24)، أن بلاده ستكون قادرة على الانتصار، إذا ضاعفت القوى الغربية من إمدادات الأسلحة، خصوصاً منظومات صواريخ بعيدة المدى.. مشيرا إلى أن الصواريخ التي يزيد مداها عن 100 كيلومتر فقط هي التي ستتيح تسريع عملية تحرير الأراضي، وتنتهي العملية بحلول الخريف على أبعد تقدير.



ومن جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار، إن هناك معارك عنيفة مستمرة في سوليدار، وأن الروس حاولوا اختراق الدفاعات الأوكرانية والسيطرة على المدينة تماما، لكنهم لم ينجحوا.