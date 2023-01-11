تعرف على المركبات الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها فى ديسمبر 2022

كتبت : إماني سمير

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ديسمبر 2022 عن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" وهى حوالى 23754 مركبة .

وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1764مركبة موديل 2020 و4010مركبة موديل 2021و11624مركبة موديل2022 و6356 مركبة موديل2023.

ومقارنة بالبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر نوفمبر 2022 ، نجد أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 24737 مركبة وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1975مركبة موديل 2020 و4837مركبة موديل 2021و11824مركبة موديل 2022و6101 مركبة موديل2023