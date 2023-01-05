862 محطة.. أهم المعلومات عن التوسع فى استخدام الغاز كوقود لتموين السيارات

كتبت - مروة الغول

تعمل و زارة البترول جاهدة للتوسع فى نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعى المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات وتم خلال عام 2022 مايلى:

1- تحويل حوالى 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة 16% عن عام2021.

2- ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى حوالى 483 ألف سيارة.

3-إنشاء 125 محطة تموين بالغاز الطبيعى المضغوط خلال عام2022.

4- لتصل إجمالي عدد المحطات إلى 862 محطة منذ بدء النشاط .

5- ويمثل عدد المحطات التي تم انشاءها خلال عام 2022 حوالى 19% من إجمالى عدد محطات الغاز المٌنشئة على مدار الـ 25 عاماً السابقة .

6-وقد ارتفع المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 73 مليون متر مكعب عام 2021 إلى حوالى 93 مليون متر مكعب عام 2022 بزيادة حوالى 27% وذلك في مؤشر ايجابى على تنامى الاقبال على تحويل السيارات لإستخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات بدلا من البنزين والسولار.

يذكر أن وقت تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة، وفيما يلى خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى وكانت كالتالى..

1-فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%.

2-تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها.

3- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

4- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات .

5-يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

6- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

7- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة .

8- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.