تعرف على الجهود التوعوية والأنشطة الفنية لقصر ثقافة الفيوم خلال شهر

الفيوم رباب الجالى

يلعب قصر ثقافة الفيوم دورا مهما فى نشر الوعى وإكساب الشباب والمترددين على القصر مهارات جديدة فى مختلف المجالات، من خلال عقد الورش التدريبة، كما يدعم القصر المبدعين فى مجالات عديدة، وذلك من خلال إقامة الأمسيات الثقافية، وحفلات توقيع القصص، والروايات .

ومن جانبها أشارت سماح كامل، مدير فرع ثقافة الفيوم، إلى أنه تم عقد حفل لتوقيع الأمسية القصصية بعنوان "الذى نخشاه" للقاص عويس معوض، كما عقد قسم الثقافة العامة ندوة بعنوان "الحضارة المصرية القديمة فى الفكر المصرى الحديث"، وأقام قسم التمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة محاضرة بعنوان "تعديل سلوك" واحتفالية بمناسبة يوم ذوى القدرات الخاصة، ومحاضرة بعنوان "التغيرات المناخية"، وكذا لقاء توعية صحية حول أهمية النظافة الشخصية بالتعاون مع مديرية الصحة، وكذا محاضرة بعنوان "لا للتحرش" وورشة فنية للرسم والتلوين على الزجاج والأطباق الصينى.

وأضافت أن قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الفيوم العامة قد نفذ ورشة أشغال فنية من الفوم الملون وورق الكانسون لعمل مجسم فنى حول أثر التغيرات المناخية، ودورة للفنون التشكيلية لتعليم مهارات الصب والنحت والقالب لعمل قطع من الديكور والحلى والإعداد، وورشة فنية لتدوير خامات البيئة من بالتات البيض وبكر المناديل لعمل نتيجة العام الميلادى الجديد 2023.

فيما نفذ قسم المرأة بمكتبة الفيوم العامة، ورشة أشغال فنية ويدوية من قماش الجوخ لتعليم الفتيات طريقة عمل شنط اليد بأقل التكلفة، إلى جانب عدد من ورش الأشغال اليدوية لتعليم الفتيات طريقة عمل الإكسسوارات والمفارش من الخرز الملون، وطريقة عمل معلقة من النسيج من خيوط الصوف.

وأشارت، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، إلى إطلاق فعاليات مبادرة ثقافية بعنوان "سوشيال ميديا" حول مهارات التواصل الاجتماعي والاستخدام الآمن وإدمان السوشيال ميديا، بينما نظم قسم ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس الأطفال بعنوان "من حكايات الأراجوز - الأراجوز فى المدرسة" بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، وورشة فنية لتعليم الأطفال طريقة عمل زينة رأس السنة من الفوم البرونز وبكر المناديل، وورشة فنية أخرى لعمل مجسم لشجرة الكريسماس من ورق الكانسون الملون.

كما نفذ قسم أطلس المأثورات الشعبية ورشة حكى حول المأثورات الشعبية من القصص والألعاب، فيما نظمت مكتبة الفيوم العامة ندوة بعنوان "مخاطر مشروبات الطاقة وعلاقتها بالإدمان" بهدف توعية الشباب حول مخاطر الإدمان وتداعياته الصحية والمجتمعية، وعقد حوار مفتوح حول مهارة الدعم النفسي، بالإضافة إلى عدد من الورش اليدوية المتنوعة لقسم المرأة بقصر ثقافة الفيوم، منها ورش أشغال يدوية من الخرز لتعليم السيدات طريقة عمل نتيجة السنة الميلادية الجديدة، وأشغال الكروشيه والتفصيل والتريكو والتطريز، بالإضافة الى محاضرة بعنوان الدور الحيوى للمرأة فى بناء الاقتصاد المنزلي.

بينما نظم قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم عدداً من الفعاليات شملت لقاء نادى أدب الطفل التابع لقسم المواهب، ومحاضرة تثقيف أدبى بعنوان "فنون كتابة الدراما"، ولقاء لنادى العلوم بعنوان "الهولوجرام التعليمي، فيما نظمت مكتبة حى جنوب لقاء توعوى بعنوان الوقاية من الأمراض فى ظل التقلبات الجوية، بالتعاون مع المركز الطبى الحضرى التابع لمديرية الصحة، ومحاضرة بعنوان "مواجهة ظاهرة التنمر"، كما نظمت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية"، ومحاضرة أخرى بعنوان الحشيش وأثره على الشباب، ونفذت مكتبة الطفل ورشة حكى لقصة بعنوان "هيلين كيلر.. ذات العزيمة الجبارة"، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأفادت مدير عام الفرع أنه تم تنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بإحياء ذكرى ميلاد الأديب نجيب محفوظ، منها محاضرة بعنوان محطات من أدب نجيب محفوظ بمناسبة ذكرى ميلاده، وندوة بعنوان "شخصيات نجيب محفوظ"، إلى جانب احتفالية فنية تضمنت عرض فنى لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم، وعرض آخر لفرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة، لافتة إلى أنه فى إطار تعزيز الأنشطة السينمائية أقام قسم السينما بالفرع ندوة نقدية ضمن البرنامج المركزى "السينما بين إيديك" تضمنت عرض فيلم "واحد تاني"، إلى جانب عدد من عروض الأفلام الحديثة للكبار والأطفال خلال الشهر.

ولفتت مدير عام فرع ثقافة الفيوم إلى أن بيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز الفيوم المختلفة قد قامت بتنفيذ عدد من الفعاليات خلال شهر ديسمبر شملت، قيام مكتبة الطفل والشباب بسنورس بتنظيم محاضرة بعنوان "الحارة المصرية فى أدب نجيب محفوظ" بمناسبة ذكرى ميلاده، ويوم ثقافى ترفيهى تضمن ورشة فنية لتدوير خامات البيئة من زجاجات المياه الفارغة والفوم الملون، إلى جانب ورشة حكي، ولقاء توعوى بعنوان "تنمية الموارد المائية"، وندوة بعنوان "أثر التغيرات المناخية على البيئة"، وحوار مفتوح مع محموعة من الأطفال من ذوى الهمم حول دور المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة، هذا إلى جانب ورشة فنية من الفوم الملون، وندوة بعنوان اللغة العربية أصل الحضارة بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية، ومحاضرة بعنوان المخدرات الصناعية ومعدلات الوفاة والجريمة.

كما نظم بيت ثقافة إطسا محاضرة بعنوان "حقوق الطفل وواجباته نحو المجتمع"، وحوار مفتوح مع الأطفال بعنوان "بطولات فى ذاكرة التاريخ" بمناسبة عيد النصر، ونظم نادى أدب إطسا أمسية شعرية غنائية لشعراء نادى أدب إطسا باستضافة شعراء نادى أدب بنى سويف، فيما نفذ بيت ثقافة أبشواى محاضرة بعنوان "فرسان التحدي" بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، ومحاضرة بعنوان "الزيادة السكانية بين الدين والموروثات الخاطئة"، كما أقيمت احتفالية فنية بالمشاركة مع المجلس القومى للمرأة ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بعنوان "جلسات الدوار".

ونظمت مكتبة سيلا، محاضرة بعنوان "التكافل الاجتماعى وقت الأزمات"، كما عقدت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة بعنوان "الأسرة والتنشئة السوية فى الإسلام"، وحوار مفتوح بعنوان "أثر وسائل الإعلام والإتصال على الاستقرار الأسري"، ومحاضرة بعنوان "المشروعات الزراعية والإكتفاء الذاتي" بالتعاون مع الإدارة الزراعية بجرفس، ومحاضرة بعنوان "التدخين وأمراض القلب"، فيما نظمت مكتبة اللاهون الفرعية حوار مفتوح حول عواقب التأخر الدراسي، ونظمت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان "أزمة غياب القدوة"، ونفذ بيت ثقافة طامية ورشة فنية للرسم الحر، بهدف تنمية مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية، وندوة توعية سياحية حول معالم الفيوم السياحية والأثرية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بديوان عام المحافظة، وحوار مفتوح بعنوان مواجهة التحرش والعقوبات الرادعة.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة فنية لتدريب الشباب على "الرسم على الخشب المنحوت"، واحتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، فيما عقدت مكتبة منية الحيط بإطسا محاضرة بعنوان "الشاطئ الآخر" حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ونظمت مكتبة قلمشاة بإطسا محاضرة بعنوان "تنظيم النسل ومتغيرات العصر" بالتعاون مع مديرية الصحة، ومحاضرة أخرى بعنوان دور المرأة داخل الأسرة فى مواجهة الغلاء، فيما أقامت مكتبة النزلة، ورشة فنية من ورق الفوم والكانسون بعنوان "ازرع شجرة"، ونظمت مكتبة مطرطارس احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة تضمنت محاضرة بعنوان "قادرون على التحدي"، وعقد بيت ثقافة سنورس ندوة بعنوان فنون الطفل بين الحكائية والشفهية.

وكان تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من قبل فرع ثقافة الفيوم، خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدته سماح كامل مدير عام الثقافة بالفيوم.

وأشاد محافظ الفيوم بالجهود المبذولة من قبل العاملين بفروع الثقافة بالمحافظة، مطالباً ببذل المزيد من الجهود، لافتاً أن الرئيس دوماً يؤكد الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير فى رفع الوعى لدى المواطنين، كما انه قوة مصر الناعمة.



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