ترشيح 11 مدرسة ثانوية فنية لتحويلها لمدارس فنية عسكرية بتعليم كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماع، بحضور القائد العام التأسيسي العسكري، والمستشار العسكري بمحافظة كفر الشيخ، محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام،بتوجيهات ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة ترشيح 11 مدرسة ثانوية فنية وعامة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، لتكون مدرسة فنية عسكرية.

كما تم مناقشة الأعداد المقترحة للقبول في العام الجديد لإجمالي 25 مدرسة عسكرية، وذلك لتوفير الزي العسكري لهم، وهذا يدل على حرص التربية والتعليم الاهتمام والانضباط لزيادة الولاء وحب الوطن.