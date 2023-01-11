تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 580 شاحنة و18 سيارة.



وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 359 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 221 شاحنة و7 سيارات.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة 190 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا.



فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1074 راكب بموانيها.