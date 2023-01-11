اليوم السابع
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بجانب كتاب كيف تقتل عائلتك؟.. عرض مذكرات الأمير هارى فى إحدى المكتبات

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:37 م
بجانب كتاب كيف تقتل عائلتك؟.. عرض مذكرات الأمير هارى فى إحدى المكتبات كتاب الأمير هاري
كتب خالد إبراهيم

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أثارت مكتبة بريطانية إعجابا وتفاعلا كبيرين بين البريطانيين، على وسائل التواصل الاجتماعى، بطريقة عرضها كتاب الأمير هارى على واجهة المكتبة الزجاجية، وحسبما نشر موقع الديلى ميل فقد عرض العاملون فى مكتبة "بيرت" فى سويندون كتاب الأمير هارى Spare بجانب رواية للمؤلفة بيلا ماكى الذى يحمل عنوان "كيف تقتل عائلتك" فى إيماءة لمزاعم الأمير هارى ضد العائلة المالكة.

عرض كتاب هارى
عرض كتاب هارى

 

وحظيت تغريدة مكتبة بيرت بالصورة لواجهة عرض الكتب بأكثر من 2316 إعادة تغريد، حتى ساعة إعداد الخبر، و877 تعليقا، بالإضافة إلى أكثر من 19400 إعجاب.

كتاب كيف تقتل عائلتك

ونشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية صورة واجهة عرض مكتبة بيرت، حيث يوجد الكتابين، تحت عنوان "كتابان.. هل يمكنك تحديد الاختلاف؟"، بينما وضعت مكتبة "الكتاب المفتوح" أو "ذى أوبن بوك" فى ريتشموند جنوب غربى لندن، مذكرات الأمير هارى بجوار كتاب بعنوان "تاريخ الخيانة" لديارميد ماك كولوتش.

 

يشار إلى أن العديد من البريطانيين عبروا عن امتعاضهم مما ورد فى مذكرات الأمير هارى، وشنت الصحف البريطانية حملة ضد الكتاب وما يحمله من اتهامات للعائلة المالكة البريطانية، خصوصا لوالده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأمير الأمير ويليام.

 

ظهر بحراسة مسلحة.. هل أصبح الأمير هارى يشعر بالخطر على حياته؟

وظهر الأمير هارى فى طريقه لإجراء مقابلة مع ستيفن كولبير من برنامج The Late Show، حيث كان يحميه حارس مسلح بينما يواصل هجومه الإعلامى للترويج لمذكراته فى كتاب "سبير"، حيث سافر الأمير البالغ من العمر 38 عامًا إلى مانهاتن لتسجيل مقابلة أخرى، وكان برفقته حارس يحمل صندوق يٌستخدم لحمل مسدسه وذخيرته، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الأمير هارى يشعر بالقلق

وذكر تقرير، أن الأمير أصبح قلقًا بشكل متزايد على أمنه منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة، وكثيراً ما يقول إنه يشعر بالضعف، حيث اتخذ إجراءات قانونية ضد السلطات البريطانية بعد أن مُنع بموجب قانون المملكة المتحدة من وجود حراس مسلحين خاصين معه فى البلاد.

 

 

 


الأمير هاري

مذكرات الأمير هاري

كتاب الأمير هاري

كتاب كيف تقتل عائلتك



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