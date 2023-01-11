وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء الوباء في يناير من عام 2020 بلغ 60 ألفا و411 شخصا حتى يوم أمس الثلاثاء، وهو ما يعني أن ما يقرب من سدس هذه الوفيات تم تسجيلها في الفترة من 1 ديسمبر إلى 10 يناير الجاري.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أن عدد الوفيات الذي تم تسجيله حتى الآن في شهر يناير جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3145 شخصا، وهو ما يفوق بوضوح المعدل الذي تم تسجيله في الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أنه من بين 5825 شخصا من عدد الوفيات الذي تم تسجيله في الفترة ما بين 7 ديسمبر و3 يناير -والذين تم تحديد أعمارهم وجنسهم- كان 17.1 في المائة في السبعينيات من العمر و41.2 في المائة في الثمانينيات و33.9 في المائة في التسعينيات.