رئيس وزراء اليابان: بدء تشديد الضوابط على الوافدين من الصين الأحد المقبل بسبب كورونا

وقال كيشيدا حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو إنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيحتاج الزوار القادمون من الصين إلى إثبات سلبية اختباراتهم قبل مغادرتهم إلى اليابان وسيتعين عليهم أيضا الخضوع لاختبار "بي سي ار" عند وصولهم إلى طوكيو.

وأضاف كيشيدا، إن اليابان ستواصل مطالبة شركات الطيران بعدم زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة من البر الرئيسي الصيني.