اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء اليابان: بدء تشديد الضوابط على الوافدين من الصين الأحد المقبل بسبب كورونا

الأربعاء، 04 يناير 2023 10:48 ص
رئيس وزراء اليابان: بدء تشديد الضوابط على الوافدين من الصين الأحد المقبل بسبب كورونا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعزز إجراءات مراقبة الحدود للمسافرين القادمين من الصين وسط الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بكين.

 

وقال كيشيدا حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو إنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيحتاج الزوار القادمون من الصين إلى إثبات سلبية اختباراتهم قبل مغادرتهم إلى اليابان وسيتعين عليهم أيضا الخضوع لاختبار "بي سي ار" عند وصولهم إلى طوكيو.

 

وأضاف كيشيدا، إن اليابان ستواصل مطالبة شركات الطيران بعدم زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة من البر الرئيسي الصيني.

 


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كورونا

الصين

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