المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم، بمعاقبة المتهم "ي.ك.م." عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم عن قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين و أصحاب الكيف بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهم وبحوزته 11كيس بنى اللون وزنت 11 جرام من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.م.ا" 29 سنة عامل و"م.م" بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ا.ع"، والشروع فى قتل المجنى عليه "م.ف" بعد خطفهما بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة آخر وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافهم على تجارة المخدرات فخطف المتهمان المجنى عليهما إلى أحد الأماكن النائية بعد استدراجهما، وأطلقا النار عليهما من بنادق آلية كانت بحوزتهما، ما أسفر عن مصرع الأول الآخر.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.